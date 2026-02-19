Скидки
Проводников назвал «розыгрышем» анонс выставочного боя с Пакьяо

Проводников назвал «розыгрышем» анонс выставочного боя с Пакьяо
Российский боксёр Руслан Проводников заявил, что воспринимает новость о его возможном выставочном поединке с филиппинцем Мэнни Пакьяо как шутку.

В среду появилась информация, что 47-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях и вице-президент IBA Пакьяо проведёт выставочный бой с Проводниковым 18 апреля в Лас-Вегасе. Поединок в полусреднем весе рассчитан на 10 раундов.

«Мне тяжело сейчас что-то говорить, потому что для меня всё это больше похоже на розыгрыш. Ну какой бой с Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе, да вы что… В день анонса мне звонили совсем дальние знакомые. Я даже думал: «Ничего себе, кто обо мне вспомнил». А они говорили про бой с Пакьяо… А я думаю, что меня разыгрывают. В общем, преждевременно говорить об этом поединке. Повторюсь, для меня это больше похоже на розыгрыш. Когда я выйду на ринг с Мэнни Пакьяо, тогда можно о чём-то говорить. Вы же знаете, что я открыт для всего. Готов драться в любой момент. Я верю в чудеса. И если такой бой случится, для меня это будет самым большим чудом в карьере», — приводит слова Проводникова издание «Матч ТВ».

Россиянин Руслан Проводников проведёт показательный поединок с Мэнни Пакьяо
