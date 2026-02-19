Махачев: самбо намного сильнее джиу-джитсу в уличной драке, проверено

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев раскритиковал мнение известного мастера джиу-джитсу Гордона Райана, который назвал свой вид единоборств лучшим инструментом для уличной драки. По словам бойца, на улице самбо имеет явное преимущество.

«Я на 100% с этим не согласен. Ты на улице ляжешь на пол и скажешь: «Давай»? Ну и что, что один на один? Ты же не ляжешь на пол и не скажешь: «Давай отсюда начнём». Сначала ты начинаешь драться в стойке…

Если сопоставлять самбо и джиу-джитсу, то самбо намного сильнее именно в уличной драке. Мы же применяли на улице много раз. Работает! Против джитсеров тоже применяли, тоже работает!» — заявил Махачев в интервью для YouTube-канала «Ушатайка».

Ранее Махачев получил звание «Посол самбо в мире» из рук президента ФИАС Василия Шестакова. Чемпион неоднократно подчёркивал, что именно самбо является основой его побед в смешанных единоборствах.