Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: самбо намного сильнее джиу-джитсу в уличной драке, проверено

Махачев: самбо намного сильнее джиу-джитсу в уличной драке, проверено
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев раскритиковал мнение известного мастера джиу-джитсу Гордона Райана, который назвал свой вид единоборств лучшим инструментом для уличной драки. По словам бойца, на улице самбо имеет явное преимущество.

«Я на 100% с этим не согласен. Ты на улице ляжешь на пол и скажешь: «Давай»? Ну и что, что один на один? Ты же не ляжешь на пол и не скажешь: «Давай отсюда начнём». Сначала ты начинаешь драться в стойке…

Если сопоставлять самбо и джиу-джитсу, то самбо намного сильнее именно в уличной драке. Мы же применяли на улице много раз. Работает! Против джитсеров тоже применяли, тоже работает!» — заявил Махачев в интервью для YouTube-канала «Ушатайка».

Ранее Махачев получил звание «Посол самбо в мире» из рук президента ФИАС Василия Шестакова. Чемпион неоднократно подчёркивал, что именно самбо является основой его побед в смешанных единоборствах.

Сейчас читают:
«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым
«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android