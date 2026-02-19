Александр Усик заявил, что знает точную дату ухода из бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, что ему известна точная дата завершения карьеры. Об этом он сообщил в интервью своей промоутерской компании Usyk 17 Promotions.

«Я знаю чёткую дату, когда уйду из ринга. Я готовлю следующее поколение последователей, чья рука будет вверху — и мы в этом поможем», — цитирует Усика пресс-служба его промоутерской компании.

Полная версия интервью будет опубликована позднее.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.