«Поживём — увидим». Гейбл Стивесон — о возможности перехода в UFC

«Поживём — увидим». Гейбл Стивесон — о возможности перехода в UFC
Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон прокомментировал возможность перехода в UFC на фоне нестабильной ситуации в дивизионе.

«Поживём — увидим. Возможно, после этого боя я окажусь в UFC. Не могу сказать точно… я и сам ещё не решил. То есть какое-то решение есть, но я его пока не озвучиваю. Мы в подвешенном состоянии. Сейчас все мысли только о четверге. Мы нацелены выйти в клетку, получить удовольствие от процесса, как это всегда бывает, доминировать, сделать свою работу и улететь домой. А в пятницу, когда я вернусь, посмотрим, кто объявится, и тогда будем решать», — приводит слова Стивесона издание Essentially Sports.

Следующий бой Гейбл проведёт против мексиканца Уго Лесамы (11-3) на турнире Mexico Fight League 3, который состоится 19 февраля в Монтеррее (Мексика).

«Спасёт тяжёлый вес». Кто такой Гейбл Стивесон и зачем его пиарят как нового чемпиона UFC?
