Тренер Махачева не согласился с тем, что Иан Гарри — это сложнейший соперник для Ислама

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о возможном поединке россиянина со вторым номером рейтинга ирландцем Ианом Гарри.

«Иан способен навязать конкуренцию кому угодно, поскольку он входит в топ-5 лучших полусредневесов. Считаю ли я его более сложным соперником для Ислама, чем Камару? Нет, не считаю, поскольку Гарри не обладает таким уровнем борьбы, как Камару», — сказал Мендес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме Махачев сравнил свой бой с Гарри с противостоянием Хабиб — Конор

Хабиб Нурмагомедов провёл битву взглядов между Камару Усманом и Исламом Махачевым