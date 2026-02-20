Тренер Двалишвили: Ян смотрелся феноменально в реванше и выиграл по делу

Джон Вуд, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, высказался о поражении подопечного в реванше с россиянином Петром Яном, состоявшемся в декабре на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Была ли в реванше лучшая версия Петра Яна? Да, мы увидели великолепную версию Петра. Он вышел в клетку крайне мотивированным и здоровым, и он был готов побеждать. Иногда всё складывается в вашу пользу, а иногда – нет. Пётр выглядел феноменально и завоевал титул лучшего в мире. Он выиграл по делу», — сказал Вуд в подкасте Ариэля Хельвани.

