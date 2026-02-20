Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивесон одержал третью победу в MMA

В Мехико (Мексика) завершился бойцовский турнир MFL 3 под эгидой лиги Mexico Fight League. В главном бою олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Гейбл Стивесон встретился с мексиканцем Уго Лезамой.

Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Стивесон.

Гейблу Стивесону 25 лет. Американец, победитель Олимпиады-2020 в Токио по вольной борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2025 году. Всего на его счету в MMA три победы и ни одного поражения.

Ранее Джо Роган высказался о перспективах Гейбла Стивесона в MMA.

