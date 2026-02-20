Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивесон одержал третью победу в MMA

Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивесон одержал третью победу в MMA
Комментарии

В Мехико (Мексика) завершился бойцовский турнир MFL 3 под эгидой лиги Mexico Fight League. В главном бою олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Гейбл Стивесон встретился с мексиканцем Уго Лезамой.

Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Стивесон.

Гейблу Стивесону 25 лет. Американец, победитель Олимпиады-2020 в Токио по вольной борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2025 году. Всего на его счету в MMA три победы и ни одного поражения.

Ранее Джо Роган высказался о перспективах Гейбла Стивесона в MMA.

Материалы по теме
Джо Роган назвал непобеждённого бойца ММА, который спасёт тяжёлый вес UFC от застоя

Джон Джонс тренирует чемпиона ОИ по борьбе Гейбла Стивсона

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android