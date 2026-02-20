Хавьер Мендес категорично высказался о самом сложном оппоненте для Усмана Нурмагомедова

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, считает, что конкуренцию россиянину способны составить лишь его одноклубники.

«Я не знаю, кто является для него самым сложным соперником, кроме его собственных товарищей по команде», — сказал Мендес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Усману Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Усман победил удушающим приёмом британца Альфи Дэвиса.

