Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес категорично высказался о самом сложном оппоненте для Усмана Нурмагомедова

Хавьер Мендес категорично высказался о самом сложном оппоненте для Усмана Нурмагомедова
Комментарии

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, считает, что конкуренцию россиянину способны составить лишь его одноклубники.

«Я не знаю, кто является для него самым сложным соперником, кроме его собственных товарищей по команде», — сказал Мендес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Усману Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Усман победил удушающим приёмом британца Альфи Дэвиса.

Материалы по теме
Ислам Махачев оценил потенциал Усмана Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов показал подготовку к защите титула PFL

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android