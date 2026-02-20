Скидки
Промоутер Энтони Джошуа назвал сроки следующего поединка британца

Промоутер Энтони Джошуа назвал сроки следующего поединка британца
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщил, что следующий поединок британца запланирован на конец лета.

«Изначально мы планировали, что Энтони вернётся в марте, а в августе подерётся с Тайсоном Фьюри. Этого не будет. Я надеюсь, что Энтони вернётся в конце лета. Сейчас он не готов начать полноценный тренировочный лагерь. Мы изучаем варианты на июль. Но реальное понимание сроков у нас появится, когда он полноценно возобновит тренировки», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Джошуа победил нокаутом американского видеоблогера Джейка Пола.

