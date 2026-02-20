Скидки
Солист российской музыкальной группы Shortparis умер после тренировки по боксу

Солист российской музыкальной группы Shortparis умер после тренировки по боксу
Солист российской музыкальной группы Shortparis Николай Комягин скончался после тренировки по боксу. Об этом сообщила Ксения Собчак. Артисту было 39 лет.

«Стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Ему было 39 лет», — написала Собчак в социальных сетях.

Инди-группа Shortparis основана в 2012 году. До образования коллектива Николай Комягин сменил несколько групп в Новокузнецке, после чего перебрался в Санкт-Петербург. Начиная с 2013 года, группа выпустила четыре студийных альбома, а также шесть мини-альбомов.

Переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет

