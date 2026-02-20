Скидки
Бокс/ММА

Гарри ответил на слова Махачева о том, что ирландец не сможет подготовиться к борьбе с ним



Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Иан Гарри отреагировал на слова действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева, ранее заявившего, что ирландец не сможет подготовиться к борьбе с ним.

«Нет никого в мире, кто учится быстрее, чем я», – написал Гарри в социальных сетях.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265, Гарри победил единогласным судейским решением американского экс-чемпиона Белала Мухаммада.

