Нассурдин Имавов ответил Стрикленду, назвавшему его террористом

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов отреагировал на высказывание бывшего соперника и экс-чемпиона американца Шона Стрикленда.

Напомним, ранее Стрикленд заявил, что возможный поединок Хамзата Чимаева и Имавова станет боем «двух мусульманских террористов».

«Можете отмывать его, можете называть его как-то иначе. Но мусор так и останется мусором», — написал Имавов в социальных сетях.

Напомним, 22 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США) Стрикленд сразится с соотечественником Энтони Эрнандесом.

