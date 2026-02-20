Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев объяснил, как относится к идее схватки с Царукяном

Махачев объяснил, как относится к идее схватки с Царукяном
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, как относится к идее проведения схватки по грэпплингу с бывшим соперником соотечественником Арманом Царукяном.

«В единоборствах наш бой был бы покруче. Но схватка тоже создаст много шума. Пока что мне это неинтересно, хотя ко мне обращались со множеством предложений. Финансовая составляющая уже пару лет как позади. Но гонорары за поединок и схватку не будут равны», – сказал Махачев на пресс-конференции в Международном центре самбо.

Ранее Иан Гарри ответил на слова Махачева о том, что он не сможет подготовиться к борьбе с ним.

Материалы по теме
Гарри ответил на слова Махачева о том, что ирландец не сможет подготовиться к борьбе с ним

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Зайнукове

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android