Махачев объяснил, как относится к идее схватки с Царукяном

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, как относится к идее проведения схватки по грэпплингу с бывшим соперником соотечественником Арманом Царукяном.

«В единоборствах наш бой был бы покруче. Но схватка тоже создаст много шума. Пока что мне это неинтересно, хотя ко мне обращались со множеством предложений. Финансовая составляющая уже пару лет как позади. Но гонорары за поединок и схватку не будут равны», – сказал Махачев на пресс-конференции в Международном центре самбо.

Ранее Иан Гарри ответил на слова Махачева о том, что он не сможет подготовиться к борьбе с ним.

