Хавьер Мендес: возможно, Усман Нурмагомедов так и не подерётся в UFC

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, высказался о потенциальном переходе россиянина в UFC.

«Я считаю, что ему по силам стать чемпионом. Он невероятно хорош, хотя сейчас в нём многие сомневаются. Пусть говорят что хотят. Когда Усман перейдёт в UFC… Нет, правильнее сказать «если». Усман, возможно, так и не подерётся в UFC. Я не уверен в этом. Но если это произойдёт, я буду уверен в его уровне», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Ислам Махачев оценил потенциал Усмана Нурмагомедова.

