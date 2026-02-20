Скидки
«Ему нужно остановиться». Отец Фьюри выступил против его возвращения в ринг

Джон Фьюри, отец двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, выступил против возвращения сына на профессиональный ринг.

«Я всё ещё недоволен его решением вернуться на ринг. Он добился всего за свою карьеру. Он двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, заработал кучу денег. Ему нечего доказывать, но он снова возвращается. Не понимаю, что происходит. Честно, не понимаю, но ему нужно остановиться.

Я говорю об этом последние четыре года, но всё мимо ушей. Это зависимость. Если вы однажды попадаете в центр внимания, то начинаете этого жаждать. Но вдруг ваш телефон перестаёт звонить, люди перестают хлопать вас по спине, а шумиха вокруг уходит. Некоторые люди с этим не справляются, и он, видимо, один из них», — приводит слова Фьюри издание Daily Mail.

Напомним, 11 апреля в Лондоне (Великобритания) Фьюри сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

