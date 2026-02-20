Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Гвоздик объяснил поражение нокаутом в бою с Калайджичем

Александр Гвоздик объяснил поражение нокаутом в бою с Калайджичем
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик прокомментировал поражение в поединке с американцем Радивойе Калайджичем, состоявшемся в феврале в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Калайджич победил нокаутом в седьмом раунде. На момент остановки Гвоздик лидировал на всех трёх судейских записках – 59-53, 60-52, 60-52.

«А что произошло? Я пропустил удар. Сначала один, и после первого нокдауна я был немного потрясён. Наверное, нужно было подержать, а мне хотелось впечатлить публику, новый промоушен. Мне казалось, что всё нормально, но потом прошёл ещё один удар, который стал последним», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».

Материалы по теме
Александр Гвоздик был нокаутирован Радивойе Калайджичем в седьмом раунде на Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android