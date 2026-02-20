Александр Гвоздик объяснил поражение нокаутом в бою с Калайджичем

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик прокомментировал поражение в поединке с американцем Радивойе Калайджичем, состоявшемся в феврале в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Калайджич победил нокаутом в седьмом раунде. На момент остановки Гвоздик лидировал на всех трёх судейских записках – 59-53, 60-52, 60-52.

«А что произошло? Я пропустил удар. Сначала один, и после первого нокдауна я был немного потрясён. Наверное, нужно было подержать, а мне хотелось впечатлить публику, новый промоушен. Мне казалось, что всё нормально, но потом прошёл ещё один удар, который стал последним», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».