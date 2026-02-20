Скидки
Майки Гарсия высказался о возможном бое Тим Цзю — Эррол Спенс

Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия прокомментировал слух об организации поединка между соотечественником Эрролом Спенсом-младшим и австралийцем Тимом Цзю.

«Это хороший бой для Эррола, если он вернётся. Тим Цзю, как по мне, не представляет большой угрозы. Но прошло много времени с тех пор, как Спенс дрался, поэтому это хороший бой», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Цзю победил единогласным решением американца Энтони Веласкеса.

Ранее Цзю поделился ожиданиями от 2026 года.

Комментарии
