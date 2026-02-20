Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леннокс Льюис отреагировал на анонс боя Фьюри — Махмудов

Леннокс Льюис отреагировал на анонс боя Фьюри — Махмудов
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал анонс поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Хороший бой, особенно учитывая, что это возвращение для Фьюри. Боксёрская общественность определённо скучала по нему. И да, как он и сказал, он очень любит спорт, и он вернулся. Тяжело что-либо предсказывать для Тайсона Фьюри, но я кое-что о нём я знаю — когда он завершает карьеру, то возвращается», — сказал Льюис в интервью The Ring.

Материалы по теме
«Ему нужно остановиться». Отец Фьюри выступил против его возвращения в ринг

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов провели первую битву взглядов

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android