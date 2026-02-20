Леннокс Льюис отреагировал на анонс боя Фьюри — Махмудов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал анонс поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Хороший бой, особенно учитывая, что это возвращение для Фьюри. Боксёрская общественность определённо скучала по нему. И да, как он и сказал, он очень любит спорт, и он вернулся. Тяжело что-либо предсказывать для Тайсона Фьюри, но я кое-что о нём я знаю — когда он завершает карьеру, то возвращается», — сказал Льюис в интервью The Ring.

