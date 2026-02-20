Алекс Перейра высказался о следующем бое в UFC

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о следующем поединке.

«С кем бы меня ни поставили, я буду драться. Я люблю бои, поэтому весовая категория не имеет значения, конечно же, если это не средний вес, я больше не могу его делать. Что же касается других двух дивизионов, полутяжёлого и тяжёлого… Мне без разницы.

В полутяжёлом весе у каждого, кто входит в рейтинг, есть шанс. Они избивают друг друга, и они лучшие. Начиная с 10-го места, любой боец опасен. Это бои», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале Уолтера Уокера.

