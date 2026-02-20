Скидки
Оливейра: если Холлоуэй захочет подраться, я приму бой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) UFC бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем реванше с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 8 марта на турнире на UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Если он захочет подраться со мной в начале раунда, в середине раунда, неважно, я приму бой. Как я и сказал, именно так и я ломаю людей ментально. Я не бегу от боя, а ищу его. Я всегда на охоте», — приводит слова Оливейры издание RMC Sport.

Напомним, первый бой Оливейры и Холлоуэя состоялся в августе 2015 года, бразилец уступил техническим нокаутом (травма пищевода).

