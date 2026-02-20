Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, заявившего, что он не проигрывал Усику

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис отреагировал на слова соотечественника Тайсона Фьюри, заявившего, что он не считает себя проигравшим в двух боях с украинцем Александром Усиком.

«Можно решить, что это несколько бредово. Но мы все бываем странными. Это касается и меня. Но если это нужно ему, чтобы продолжать, думаю, что это хорошо. Потому что он говорит себе, что он не проиграл.

Теперь, если он встретится с ним в следующий раз, наберёт лучшую форму и лучше настроится, он выйдет с настроем побеждать», — сказал Льюис в интервью The Ring.

