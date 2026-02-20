Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, заявившего, что он не проигрывал Усику

Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, заявившего, что он не проигрывал Усику
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис отреагировал на слова соотечественника Тайсона Фьюри, заявившего, что он не считает себя проигравшим в двух боях с украинцем Александром Усиком.

«Можно решить, что это несколько бредово. Но мы все бываем странными. Это касается и меня. Но если это нужно ему, чтобы продолжать, думаю, что это хорошо. Потому что он говорит себе, что он не проиграл.

Теперь, если он встретится с ним в следующий раз, наберёт лучшую форму и лучше настроится, он выйдет с настроем побеждать», — сказал Льюис в интервью The Ring.

Материалы по теме
Британский экс-чемпион: Фьюри не нужен третий бой с Усиком, Тайсон уже вряд ли удивит

Александр Усик танцует на детском утреннике:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android