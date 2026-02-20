Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Запомнил навсегда». Джефф Монсон поделился давним советом своего тренера

«Запомнил навсегда». Джефф Монсон поделился давним советом своего тренера
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон поделился давним советом своего тренера, а также рассказал об отношении к славе и мотивации.

«Слава — опасная штука. Она расслабляет. Когда ты начинаешь верить в свою значимость, пропадает голод. Перестаёшь хотеть работать. Думаешь, что уже всё доказал. Мой тренер говорил мне одну фразу. Короткую, но жёсткую: «Очень трудно встать и бежать, когда ты носишь шёлковую пижаму». Я это запомнил навсегда. Поэтому у меня нет проблем с этим.

Выиграл бой — хорошо. Руку подняли, зрители хлопают. Всё. Закончилось. На следующее утро я уже думаю: кто следующий? Что делать дальше? Как стать ещё лучше? Пижама — это красиво. Но бегать в ней неудобно. Я выбираю бежать», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Монсон рассказал, почему Россия стала для него домом.

Материалы по теме
«За это и люблю». Джефф Монсон ответил, почему Россия стала для него домом

Бойца ММА ударило током:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android