«Запомнил навсегда». Джефф Монсон поделился давним советом своего тренера

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон поделился давним советом своего тренера, а также рассказал об отношении к славе и мотивации.

«Слава — опасная штука. Она расслабляет. Когда ты начинаешь верить в свою значимость, пропадает голод. Перестаёшь хотеть работать. Думаешь, что уже всё доказал. Мой тренер говорил мне одну фразу. Короткую, но жёсткую: «Очень трудно встать и бежать, когда ты носишь шёлковую пижаму». Я это запомнил навсегда. Поэтому у меня нет проблем с этим.

Выиграл бой — хорошо. Руку подняли, зрители хлопают. Всё. Закончилось. На следующее утро я уже думаю: кто следующий? Что делать дальше? Как стать ещё лучше? Пижама — это красиво. Но бегать в ней неудобно. Я выбираю бежать», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Монсон рассказал, почему Россия стала для него домом.

