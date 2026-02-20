Шон Стрикленд оказался легче Энтони Эрнандеса перед боем на UFC Fight Night 267

В ночь с 21 на 22 февраля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267, в главном событии которого встретятся бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес. В преддверии спортивного мероприятия прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы.

По итогам взвешивания чуть тяжелее оказался Эрнандес, показавший на весах 84,37 кг. Вес Стрикленда составил 83,91 кг.

В общей сложности в ММА на счету Стрикленда 29 побед при семи поражениях. На счету Эрнандеса 15 побед при двух поражениях.

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой: