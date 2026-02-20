Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд оказался легче Энтони Эрнандеса перед боем на UFC Fight Night 267

Шон Стрикленд оказался легче Энтони Эрнандеса перед боем на UFC Fight Night 267
Комментарии

В ночь с 21 на 22 февраля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267, в главном событии которого встретятся бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес. В преддверии спортивного мероприятия прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы.

По итогам взвешивания чуть тяжелее оказался Эрнандес, показавший на весах 84,37 кг. Вес Стрикленда составил 83,91 кг.

В общей сложности в ММА на счету Стрикленда 29 побед при семи поражениях. На счету Эрнандеса 15 побед при двух поражениях.

Материалы по теме
Турнир UFC и титульное возвращение Райана Гарсии. Главные бои недели
Турнир UFC и титульное возвращение Райана Гарсии. Главные бои недели

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android