Нуньес ответила Стрикленду на заявление, что любой мужчина может её побить

Бывшая двукратная чемпионка UFC Аманда Нуньес жёстко отреагировала на комментарии американца Шона Стрикленда в свой адрес. Ранее тот заявил, что даже «самый слабый» мужчина способен победить её.

«Мы делаем всё, что он сказал, а к тому же, LOL, мы ещё и бойцы. Не плачь, парень», — написала Нуньес на своей странице в социальных сетях.

Аманда считается одной из самых успешных женщин в смешанных единоборствах. В общей сложности на счету бразильской спортсменки 23 победы при пяти поражениях. В активе Стрикленда в ММА 29 побед при семи поражениях.

Ранее Шон принял участие в церемонии взвешивания перед боем с Энтони Эрнандесом на UFC Fight Night 267.

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой:

