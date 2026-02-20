Скидки
Белал Мухаммад назвал слабое место Энтони Эрнандеса перед боем с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился мнением о предстоящем бое между Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом, который состоится в ночь с 21 на 22 февраля мск. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night 267.

«Шон будет активно использовать джеб и тейп (фронтальный удар стопой). Я бы поставил ставку на более/менее 150 тейп киков от Стрикленда. Эрнандес показал уязвимость к ударам по корпусу. Он несколько раз получал повреждения именно в этой области. Для меня сигнал, что в его игре есть слабое место», — сказал Мухаммад на своём канале в YouTube.

Шон Стрикленд оказался легче Энтони Эрнандеса перед боем на UFC Fight Night 267

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой:

