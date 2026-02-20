Результаты взвешивания участников UFC Fight Night 267 с главным боем Стрикленд — Эрнандес

В ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267, в главном поединке которого сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес. В преддверии спортивного шоу состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы.

Результаты взвешивания участников UFC Fight Night 267:

главный бой вечера, средний вес: Шон Стрикленд (83,91 кг) vs Энтони Эрнандес (84,36 кг);

полусредний вес: Джефф Нил (77,33 кг) vs Урош Медич (77,56 кг);

полулёгкий вес: Дэн Иге (65,99 кг) vs Мелкизаэл Коста (65,99 кг);

тяжёлый вес: Сергей Спивак (114,07 кг) vs Анте Делия (108,4 кг);

полусредний вес: Джейкоб Смит (77,56 кг) vs Джозиа Харрелл (77,56 кг);

средний вес: Закари Риз (84,14 кг) vs Мишель Перейра (84,36 кг).

Прелимы:

полусредний вес: Чиди Нджокуани (77,56 кг) vs Карлос Леал (77,11 кг);

наилегчайший вес: Оде Осборн (57,15 кг) vs Алиби Идирис (57,15 кг);

наилегчайший вес: Олден Кория (56,92 кг) vs Луис Гуруле (56,69 кг);

женский легчайший вес: Нора Корноль (61,68 кг) vs Джоселин Эдвардс (61,46 кг);

полусредний вес: Рамиз Брахимай (77,33 кг) vs Пунаэле Сориано (77,56 кг);

полусредний вес: Филип Роу (78,01 кг)* vs Жан-Поль Лебоснояни (77,33 кг);

полулёгкий вес: Джордан Ливитт (65,99 кг) vs Ядьер Дель Валье (65,99 кг);

женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер (57,15 кг) vs Карли Джудис (56,69 кг).

* Филип Роу не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории.

Стрикленд провёл спарринг с «морским котиком»: