Фото: Джейк Пол перенёс повторную операцию на челюсти после боя с Энтони Джошуа

Американский боксёр и блогер Джейк Пол сообщил, что вновь перенёс операцию на челюсти, которая была сломана в поединке с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

По словам Пола, ему потребовалось повторное хирургическое вмешательство из-за осложнений.

«Пришлось снова делать операцию на челюсти. Винты и пластины начали расшатываться, потому что, как оказалось, я не давал себе отдыха последние два месяца», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Напомним, в декабре прошлого года Джошуа одержал досрочную победу в поединке с Полом, который прошёл в Майами (штат Флорида, США). Британец нокаутировал соперника в шестом раунде. После боя Пол опубликовал рентгеновский снимок, на котором было видно, что его челюсть сломана в двух местах. Позднее он сообщил об успешной операции.

