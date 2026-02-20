Дэвид Бенавидес проведёт бой с Хильберто Рамиресом, названы дата и место

Непобеждённый американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес поднимется в первый тяжёлый вес и встретится с объединённым чемпионом мира Хильберто Рамиресом. Бой состоится 2 мая на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США). Об этом информирует пресс-служба промоутерской компании Golden Boy Promotions в социальных сетях.

Бенавидесу в настоящий момент 29 лет. На профессиональном ринге он дебютировал 17 августа 2013 года и на сегодняшний день имеет 31 победу (25 из которых — досрочные) и ни одного поражения.

Рамиресу 34 года. В его профессиональном рекорде 48 побед (30 из них – досрочные) и одно поражение.

