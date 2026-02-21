Боксёрский промоушен Даны Уайта и президента WWE подписал контракт с Конором Бенном

Боксёрский промоушен Zuffa Boxing, находящийся под управлением президента UFC Даны Уайта и его коллеги Ника Хана из WWE, объявил о подписании контракта со звёздным британцем Конором Бенном.

«Ещё один талантливый боксёр подписал контракт с Zuffa Boxing! Добро пожаловать в семью, Конор», — говорится в сообщении Zuffa Boxing в социальных сетях.

Бенну в настоящий момент 29 лет. В общей сложности он провёл 25 поединков, в которых одержал 24 победы, 14 из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение.

Ранее глава Matchroom Boxing Эдди Хирн жёстко ответил Уайту на фоне обострения конфликта между промоутерами после запуска Zuffa Boxing.

Материалы по теме Эдди Хирн жёстко отреагировал на слова Даны Уайта в свой адрес

Тренер сборной Азербайджана по боксу напал на судью во время боя: