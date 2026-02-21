Скидки
Боксёрский промоушен Даны Уайта и президента WWE подписал контракт с Конором Бенном

Боксёрский промоушен Zuffa Boxing, находящийся под управлением президента UFC Даны Уайта и его коллеги Ника Хана из WWE, объявил о подписании контракта со звёздным британцем Конором Бенном.

«Ещё один талантливый боксёр подписал контракт с Zuffa Boxing! Добро пожаловать в семью, Конор», — говорится в сообщении Zuffa Boxing в социальных сетях.

Бенну в настоящий момент 29 лет. В общей сложности он провёл 25 поединков, в которых одержал 24 победы, 14 из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение.

Ранее глава Matchroom Boxing Эдди Хирн жёстко ответил Уайту на фоне обострения конфликта между промоутерами после запуска Zuffa Boxing.

