Хамзат Чимаев сменит весовую категорию и сразится за второй пояс UFC — источник

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев поднимется в весе и проведёт поединок против Иржи Прохазки в главном событии турнира UFC 327, который пройдёт 11 апреля в Майами. На кону — вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Об этом сообщил журналист Кевин в социальной сети X. Примечательно, что на фоне этих новостей около часа назад Чимаев опубликовал пост в X с числом «205», что может свидетельствовать о его переходе в весовую категорию до 205 фунтов.

При этом, где будет драться нынешней чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра пока не сообщается. Ранее была информация о том, что он может подраться с Джоном Джонсом в Белом доме в тяжёлой весовой категории.

Чимаев отчитал бойца во время пресс-конференции FFC 5

