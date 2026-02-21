Скидки
Алексей Дронов — Эламан Олгин, 21 февраля, победитель боя

Алексей Дронов победил Эламана Олгина техническим нокаутом в третьем раунде
Комментарии

Известный российский тяжеловес Алексей Дронов (9-0, 8КО) одержал досрочную победу над американцем Эламаном Олгином (9-8-1, 4КО) на вечере бокса компании Boxlab Promotions в Орландо (штат Флорида, США). Бой состоялся в ночь на 21 февраля по московскому времени.

Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как 24-летний россиянин потряс соперника, прижал его к канатам и нанёс несколько тяжёлых ударов в голову.

Послужной список россиянина теперь насчитывает девять побед (включая восемь досрочных) в девяти боях на профессиональном ринге. В прошлом своём поединке он нанёс поражение американцу Джоэлю Кодлу нокаутом в четвёртом раунде.

