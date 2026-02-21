Скидки
Барриос и Гарсия успешно провели взвешивание перед титульным боем в полусреднем весе

Чемпион WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос и его соотечественник Райан Гарсия успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который состоится в ночь на 22 февраля в Лас-Вегасе.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Марио Барриос — Райан Гарсия
22 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Не началось
Райан Гарсия

Барриос показал на весах 66,7 кг, Гарсия оказался легче — 66,5 кг.

Барриос начал профессиональную карьеру в 2013 году и выступал в первом полусреднем весе, прежде чем подняться в полусредний. В 2019-м он завоевал титул чемпиона мира в первом полусреднем весе и успешно защитил его. В 2024-м, после того как пояс WBC в полусреднем весе стал вакантным, американец был повышен из временных чемпионов до полноценного обладателя титула. На счету 30-летнего боксёра 29 побед (18 нокаутом) и два поражения.

Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и быстро привлёк внимание благодаря скорости рук и мощному левому хуку. В 2021-м он нокаутировал Люка Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC в лёгком весе. В послужном списке 27-летнего боксёра 24 победы (20 нокаутом) и два поражения.

