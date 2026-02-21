Флойд Мейвезер объявил, что вернётся в профессиональный бокс после боя с Тайсоном

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер заявил о возобновлении профессиональной карьеры после выставочного боя с Майком Тайсоном, который состоится в апреле.

48-летний боксёр, который 24 февраля отметит 49-летие, планирует провести первый официальный поединок летом 2026 года. Имя соперника будет объявлено позднее. Мейвезер подписал контракт с промоутерской компанией CSI Sports/Fight Sports.

Это четвёртое возвращение Мейвезера на профессиональный ринг. Ранее он объявлял о завершении карьеры в 2007, 2015 и 2017 годах. Последний официальный бой американец провёл в августе 2017 года против Конора Макгрегора, одержав победу техническим нокаутом и доведя рекорд до 50 побед при нуле поражений.

«Я всё ещё способен устанавливать новые рекорды в боксе. От предстоящего боя с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального поединка — никто не соберёт больше зрителей, не обеспечит большую глобальную аудиторию и не заработает больше денег, чем мои мероприятия», — цитирует Мейвезера Sky Sports.

За карьеру американец победил всех сильнейших соперников своей эпохи. На его счету три самых кассовых события в истории бокса — бои против Мэнни Пакьяо, Конора Макгрегора и Сауля Альвареса. Ранее Пакьяо заявлял, что ведутся переговоры о проведении реванша с Мейвезером в 2026 году.