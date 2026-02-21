Скидки
У Павла Сосулина сменился соперник по бою на турнире IBA.PRO 15 в Петербурге

У Павла Сосулина сменился соперник по бою на турнире IBA.PRO 15 в Петербурге
Комментарии

Новым соперником российского боксёра Павла Сосулина (12-0, КО 6) по бою 12 марта в Санкт-Петербурге станет австралиец Виктор Нагбе (12-2, КО 6). Этот 10-раундовый рейтинговый поединок в первом среднем весе возглавит турнир Winline.IBA.PRO 15, который пройдёт на «КСК Арене».

Изначально соперником Сосулина должен был стать другой австралиец, Камил Балла (17-2-1, КО 9), но боксёр получил травму на тренировке.

В своём последнем бою 29-летний Сосулин в ноябре в Самаре в рамках шоу IBA.PRO 12 во втором раунде нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental. Также проживающий в Санкт-Петербурге Сосулин занимает первую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе.

32-летний Нагбе в 2025 году провёл четыре официальных поединка. По ходу карьеры он владел такими титулами, как WBC Asian и чемпиона Австралии.

Полный кард турнира Winline.IBA.PRO 15:

  • Тяжёлый вес, 6 раундов: Светослав Тетерин (Россия) — Иман Рамезанпур (Иран);
  • Первый средний вес, 6 раундов: Сергей Колденков (Россия) — Абел Лима (Куба);
  • Полулёгкий вес, 6 раундов: Эдуард Саввин (Россия) — Аиме Малунгилуа (ДР Конго);
  • Лёгкий вес, 8 раундов: Тамерлан Оздоев (Россия) — Дастан Садуулы (Казахстан);
  • Полутяжёлый вес, 8 раундов: Георгий Кушиташвили (Грузия) — Юсуфу Чангараве (Танзания).

Главный кард:

  • Средний вес, 6 раундов в зачёт IBA.PRO: Никита Кузьмин (Россия) — Вахтанг Арутюнян (Армения);
  • Лёгкий вес, 8 раундов: Илья Попов (Россия) — Нуртас Ажбенов (Казахстан);
  • Второй средний вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Владимир Мирончиков (Сербия) — Улугбек Собиров (Узбекистан);
  • Первый средний вес, 10 раундов: Павел Сосулин (Россия) — Виктор Нагбе (Австралия).
