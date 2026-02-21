Скидки
Барриос и Гарсия провели финальную битву взглядов перед титульным боем в Лас-Вегасе

Барриос и Гарсия провели финальную битву взглядов перед титульным боем в Лас-Вегасе
Комментарии

Действующий обладатель пояса WBC американец Марио Барриос и его соотечественник Райан Гарсия провели финальную битву взглядов перед вечером профессионального бокса, который состоится в ночь на 22 февраля в Лас-Вегасе, США, на T-Mobile Arena. На кону титул в полусреднем весе. Поединок в России покажет «Амедиатека», начало трансляции запланировано на 4:00 мск.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Марио Барриос — Райан Гарсия
22 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Не началось
Райан Гарсия

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.

Марио Барриосу 30 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2019-м стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2024-м — чемпионом WBC в полусреднем весе.

Комментарии
