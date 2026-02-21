Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра не отреагировал на его вызов

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев заявил, что бразилец Алекс Перейра так и не отреагировал на его вызов. По словам чеченского бойца, он нацелен на создание громких событий и статус двойного чемпиона, а не на сохранение нуля в графе поражений.

«Он так и не ответил… Посмотрим, ответит ли кто-то другой. Я хочу стать двойным чемпионом, потом смогу вернуться в свой вес, или остаться там, или подняться ещё выше. Я не из тех парней, кто пытается уйти из UFC непобеждённым. Мне плевать на это — я просто хочу делать громкие вещи, большие события», — приводит слова Чимаева издание TotalProSports.