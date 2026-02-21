Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра не отреагировал на его вызов

Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра не отреагировал на его вызов
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев заявил, что бразилец Алекс Перейра так и не отреагировал на его вызов. По словам чеченского бойца, он нацелен на создание громких событий и статус двойного чемпиона, а не на сохранение нуля в графе поражений.

«Он так и не ответил… Посмотрим, ответит ли кто-то другой. Я хочу стать двойным чемпионом, потом смогу вернуться в свой вес, или остаться там, или подняться ещё выше. Я не из тех парней, кто пытается уйти из UFC непобеждённым. Мне плевать на это — я просто хочу делать громкие вещи, большие события», — приводит слова Чимаева издание TotalProSports.

Сейчас читают:
«Сидит на поясе и дерётся раз в год». Чимаев — самый неактивный чемпион UFC?
«Сидит на поясе и дерётся раз в год». Чимаев — самый неактивный чемпион UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android