Стрикленд — о зарплатах в UFC: ты заработаешь больше в чёртовом Walmart, чувак

Стрикленд — о зарплатах в UFC: ты заработаешь больше в чёртовом Walmart, чувак
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон Стрикленд раскритиковал финансовую политику промоушена, заявив, что бойцам не повышают гонорары, а отказ от поединка моментально находит замену за копейки.

«Никому не платят больше. Какой там новый бонус? $ 50 000? $ 100 000? Если ты скажешь «нет» бою, они найдут какого-то парня в чёртовой песочнице, который сделает это за $ 5000 и $ 5000. Вот как это работает. Ты заработаешь больше в чёртовом Walmart, чувак», — заявил Стрикленд в интервью для YouTube-канала Complex News.

Ранее UFC объявила о повышении бонусов за лучшее выступление вечера с $ 50 до 100 тыс., однако Стрикленд считает это косметической мерой на фоне общей несправедливости распределения доходов. В интервью Complex он также называл систему оплаты в UFC «хищнической» и призывал равняться на лиги вроде NFL, которые отдают игрокам до 70% прибыли.

