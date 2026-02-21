Скидки
Видео: Теренс Кроуфорд эмоционально поддерживал сына с трибун на турнире по борьбе

Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд был замечен на турнире по борьбе среди болельщиков в штате Небраска, где он руководил действиями своего сына прямо с трибун. Видео с наставничеством появилось в социальных сетях издания The Ring.

На кадрах видно, как Кроуфорд активно жестикулирует и выкрикивает указания сыну во время схватки.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Комментарии
