Ронда Роузи раскритиковала UFC и объяснила, почему следующий бой проведёт в другой лиге

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи призналась, что изначально думала о проведении поединка с Джиной Карано в промоушене Даны Уайта. Однако стороны не смогли договориться, бой пройдёт в лиге Джейка Пола Most Valuable Promotions.

«Я пыталась договориться с UFC, но они сейчас сосредоточены исключительно на максимизации прибыли для своих акционеров. Им больше неважно организовывать самые громкие и качественные бои, их волнуют только цифры в отчётах. В Most Valuable Promotions мне предложили условия, которые уважают моё наследие и этот исторический момент для женского ММА», — сказала Роузи в эфире The Jim Rome Show.

Бой между Роузи и Карано пройдёт 16 мая.

Роузи и Карано провели первую битву взглядов перед боем: