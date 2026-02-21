Скидки
Ронда Роузи раскритиковала UFC и объяснила, почему следующий бой проведёт в другой лиге

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи призналась, что изначально думала о проведении поединка с Джиной Карано в промоушене Даны Уайта. Однако стороны не смогли договориться, бой пройдёт в лиге Джейка Пола Most Valuable Promotions.

«Я пыталась договориться с UFC, но они сейчас сосредоточены исключительно на максимизации прибыли для своих акционеров. Им больше неважно организовывать самые громкие и качественные бои, их волнуют только цифры в отчётах. В Most Valuable Promotions мне предложили условия, которые уважают моё наследие и этот исторический момент для женского ММА», — сказала Роузи в эфире The Jim Rome Show.

Бой между Роузи и Карано пройдёт 16 мая.

Пол назвал сюрреалистичным возвращение Ронды Роузи в ММА на турнире MVP

Роузи и Карано провели первую битву взглядов перед боем:

