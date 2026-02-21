Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, с каким весом работает в тренажёрном зале

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Легендарный спортсмен показал, с каким весом работает в тренажёрном зале.

«90 кг перед сном», — написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

