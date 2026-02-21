Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, с каким весом работает в тренажёрном зале

Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, с каким весом работает в тренажёрном зале
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Легендарный спортсмен показал, с каким весом работает в тренажёрном зале.

«90 кг перед сном», — написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Материалы по теме
Эксклюзив
Йоэль Ромеро назвал пять любимых бойцов ММА, включив в список двух россиян

Хабиб провёл битву взглядов между Усманом и Махачевым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android