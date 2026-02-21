Скидки
Халил Раунтри назвал лучшего чемпиона UFC в данный момент

Халил Раунтри назвал лучшего чемпиона UFC в данный момент
Комментарии

Американский боец полутяжёлого веса UFC Халил Раунтри поделился мнением о чемпионе промоушена в среднем дивизионе Хамзате Чимаеве.

«Хамзат демонстрирует выдающиеся лидерские качества. Он не просто чемпион, а спортсмен, который берёт на себя ответственность. Можно быть чемпионом, много говорить и тратить деньги как угодно, но одно, что я уважаю в Хамзате, — это его лидерские качества. На мой взгляд, в наше время он лучший чемпион. У него всё идёт отлично. Вот что действительно выделяет его», — сказал американский спортсмен на канале JAXXON PODCAST в YouTube.

Хамзат Чимаев провёл спарринг с Халилом Раунтри:

