«Знаю, что тяжело». Хабиб назвал упражнения, которые делают бойцы его команды

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением к своей команде.

«Я что, не знаю, что это тяжело? Отжимания, отжимания, отжимания… Или вы думаете, что я её [планку] никогда не делал? Вы так думаете? Просто интересно – вот те люди, которые на меня вот такими глазами смотрят… Как вы думаете, я её сам делал? Сейчас её делаю, мне 38-й год.

То, что вы делаете, я сейчас делаю. Знаю, что это тяжело. Но эти упражнения, особенно планка, когда отжимания – стоим, отжимания – стоим, отжимания – стоим, когда руки горят… Тяжело, устал, накопилось. Это и есть психологическая работа. Ментальная работа.

Или вы думаете, что я не знаю, что вам девять дней до боя осталось? Знаю. Сами себе не придумывайте план. План давно придуман. Не нужно велосипед новый изобретать. Сел и поехал», — сказал Хабиб на канале Red Corner MMA в YouTube.

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324: