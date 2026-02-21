«Лучшая и самая сильная страна в мире». Усман Нурмагомедов надел капу с флагом России

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов надел капу с изображением флага России.

– Что это?

– Это лучшая и самая сильная страна в мире, – сказал Нурмагомедов на канале Anatomy of a Fighter в YouTube.

Фото: Скриншот

В последнем поединке, который проходил 7 февраля в Дубае (ОАЭ), Усман встречался с представителем Великобритании Альфи Дэвисом. Россиянин одержал победу удушающим приёмом менее чем за полминуты до конца третьего раунда. В общей сложности на счету Нурмагомедова 21 победа в 21 поединке.

Ранее тренер Хавьер Мендес высказался о потенциальном переходе Усмана в UFC.

Материалы по теме Хавьер Мендес: возможно, Усман Нурмагомедов так и не подерётся в UFC

Усман Нурмагомедов представил своего спарринг-партнёра: