Двалишвили намекнул на третий бой с Петром Яном летом

35-летний грузинский боец смешанного стиля и бывший чемпион в легчайшем весе промоушена UFC Мераб Двалишвили опубликовал в социальных сетях намёк на потенциальный третий поединок с 33-летним россиянином, действующим чемпионом организации Петром Яном.

«Вы готовы к трилогии летом?» — написал в соцсетях Двалишвили.

В конце января Пётр Ян сообщил, что перенёс операцию на спине и выбыл на два месяца.

Пётр Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года в главном поединке вечера на UFC 323, победив Двалишвили единогласным решением судей. Этот бой стал для атлетов реваншем. В первом поединке, состоявшемся 11 марта 2023 года, Мераб одержал победу.

