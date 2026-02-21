Хирн — о переходе Конора Бенна в Zuffa Boxing: виню себя, несколько лет потрачены впустую

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн дал комментарий относительно подписания Конором Бенном контракта с боксёрским промоушеном Zuffa Boxing, находящимся под управлением президента UFC Даны Уайта и его коллеги Ника Хана из WWE.

Бенн сотрудничал с Хирном с момента своего профессионального дебюта в 2016 году. Хирн активно защищал бойца во время громкого допинг-скандала.

«Когда я получил письмо от его адвоката, то написал Конору и предложил созвониться. Я считал, что за всё, что для него сделал, заслуживаю хотя бы телефонного разговора, однако он ответил отказом. Просто не знаю, что сказать.

Виню себя, потому что забыл, что такое бокс. Совершил ошибку, так как неправильно оценил характер человека. Это очень неожиданно и болезненно. Ощущение, что последние несколько лет были потрачены впустую, ведь я так сильно сражался за него. В боксе ты иногда теряешь частичку своей души, сейчас именно такой момент», — сказал Хирн в эфире iFL TV в социальных сетях.

Материалы по теме Боксёрский промоушен Даны Уайта и президента WWE подписал контракт с Конором Бенном

Самый громкий бой в истории бокса: