Экс-боец UFC Жаилтон Алмейда подписал контракт с АСА

34-летний бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда, выступающий в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях, подписал контракт с ACA. Он будет выступать в тяжёлом весе. Об этом сообщил президент лиги Магомед Бибулатов в социальных сетях.

Ранее Алмейда был уволен из UFC. В данный момент у бразильца два подряд поражения от россиян. В октябре 2025 года Алмейда проиграл Александру Волкову раздельным решением судей, а 7 февраля уступил Ризвану Куниеву единогласным решением. После последнего поединка менеджер Алмейды сообщил, что боец возвращается в полутяжёлый вес, однако он будет выступать в АСА в тяжёлом дивизионе.