«Шесть лет, как оставил большой спорт». Хабиб показал фото с Усманом Нурмагомедовым

«Шесть лет, как оставил большой спорт». Хабиб показал фото с Усманом Нурмагомедовым
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал свежее фото с троюродным братом Усманом Нурмагомедовым.

«Перед ифтаром сделали получасовую борьбу. И, кто-нибудь, передайте Усману, что в этом году уже шесть лет, как я оставил большой спорт. Что было в зале – останется в зале», — написал Хабиб.

Фото: https://t.me/khabib_nurmagomedov

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб добыл победу в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка спортсмен объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

