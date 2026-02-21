Скидки
Хамзат Чимаев — о Дрикусе дю Плесси: если подерёмся 100 раз, я побью его 100 раз

Хамзат Чимаев — о Дрикусе дю Плесси: если подерёмся 100 раз, я побью его 100 раз
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев вспомнил поединок с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который и обеспечил ему титул.

«Я ожидал, что он будет намного сильнее, но оказалось, что это не так. Если мы подерёмся 100 раз, я побью его 100 раз. Мне нравится, как он ведёт себя, он настоящий боец, но стилистически мне подходит», — сказал Чимаев на канале Jaxxon Podcast в YouTube.

Бой между Чимаевым и дю Плесси состоялся в 2025 году в ночь с 16 на 17 августа мск. Спортсмены сражались на турнире UFC 319. Хамзат победил соперника единогласным решением судей. Всего на счету Чимаева в ММА 15 побед и ни одного поражения.

