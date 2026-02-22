Скидки
WBO отстранила Алимханулы за допинг, но оставила ему титул чемпиона мира

Всемирная боксерская организация (WBO) отстранила чемпиона мира по боксу в среднем весе Жанибека Алимханулы на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает BoxingScene.

Начало дисквалификации — со 2 декабря 2025 года. При этом Алимханулы сохранит титул чемпиона по версии организации и будет обязан провести защиту пояса сразу после завершения срока отстранения.

Напомним, ранее стало известно, что Алимханулы провалил допинг-тест, в его пробах был найден мельдоний. Из-за этого было объявлено об отмене объединительного поединка в среднем весе (до 72,6 кг) с кубинцем Эрисланди Ларой, который должен был состояться 7 декабря в Сан-Антонио (США).

В рекорде казахстанского боксёра 17 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. На профессиональном ринге Жанибек дебютировал в октябре 2016 года.

