«Просто обдирают». Эдди Хирн раскритиковал оклады бойцов UFC

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн раскритиковал финансовую политику UFC, заявив, что бойцы смешанных единоборств получают лишь малую часть того, что могли бы зарабатывать. По мнению промоутера, на фоне крупных сделок в боксе спортсмены в UFC чувствуют, что с ними поступают несправедливо.

«Если ты боец UFC, ты смотришь на всё это и думаешь: «Какого чёрта? Меня здесь просто обдирают». Я генерирую больше выручки, чем эти ребята в боксе, а получаю десятую часть их денег», — сказал Хирн в эфире The Stomping Ground, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Эдди Хирн и Александр Усик дурачатся в отеле: